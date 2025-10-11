プレミアリーグは10日、マンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドが9月度の月間最優秀選手に選出​​されたことを発表した。ハーランドは9月のリーグ戦3試合で5ゴール1アシストを記録。自身4度目の月間MVP受賞を果たした。プレミアリーグ公式サイトを通じ、「9月はチームにとって重要な月だった。本当に良いサッカーができて無敗を維持し、ファンのために重要な勝利を収められた。ゴールとパフォーマンス