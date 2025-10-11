１枚で楽ちん＆あったかなワンピースは、秋冬コーデの強い味方。でも「昔からずっと着てるから」「体型を隠せるから」と同じアイテムに頼り続けていると、気づかないうちに“おば見え”しているかも…。特に大人世代は、若い頃に似合っていたシルエットや素材が、今の自分には重く見えることもあるので要注意です。そこで今回は、大人世代が気をつけたい秋冬の“時代遅れワンピース”を、今っぽく更新するポイントとともに紹介しま