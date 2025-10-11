岩国錦帯橋空港の利用者が500万人を超え11日、記念のセレモニーが行われました。500万人目の利用者となったのは東京から山口への帰省で東京羽田線を利用した友森直弥さん、香央里さん夫妻です。2人には県特産品のカタログギフトや羽田岩国便の往復ペアチケットなどが贈られました。（友森さん夫妻）「羽田空港で呼ばれてなんだろうと思ったら、500万人目に選ばれましたと言われてびっくりした」「空港がすごくきれいで初めて