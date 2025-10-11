光を操り、影を仕込む。そんな緻密な肌づくりを叶えるのが、【ルナソル】の2025秋新作ベースメイクシリーズ。くすみや色ムラなど“大人の肌ノイズ”をなめらかにぼかし、素肌の延長線上にあるような透明感を引き出してくれるのが特徴です。そこで今回は、厚塗り感なく、光の力で印象を変えてくれる“洗練ベースメイク”３アイテムを紹介します。🌼すっぴん風なのに手抜き感なし。大人の透明感を引き出す【最新ナチュラルメ