気になる男性とLINEをやり取りしていると、相手の男性の性格がある程度見えてくるもの。そこで今回は、LINEでわかる「マジメな男性」の特徴を紹介します。既読スルーをしない性格的にマジメな男性は既読スルーをしないもの。基本的にはなる早で返信しようとしますし、万が一忙しい場合でも「あとで返事するね」など、ちょっとした一言を送ってくれたりします。また、マジメな性格の男性の中には既読にすると「スルーしちゃダメ」と