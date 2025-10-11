左からリサ・プラットさん、ニコール・スノーさん、ケイティ・メドレーさん。３人の女性はいずれも、かかりつけ医だったデービッド・ファーリー被告から虐待を受けたと訴えている/CNN（ＣＮＮ）米オレゴン州で１０日、１６０人を超える患者から虐待の訴えを受けている元かかりつけ医が出頭し、性的虐待の罪について罪状認否を行った。無罪を主張している。デービッド・ファーリー被告（６７）はこの日の早朝、クラカマス郡の拘置所