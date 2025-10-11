四国のお遍路、スペイン巡礼の道など国内外の有名な巡礼地だけではなく、様々な「祈りの道」を歩く徒歩旅企画を３月に始めたことは、以前、綴りました。まずは伊勢神宮と熊野から始めたのですが、腰と膝の痛みが激しくなり、３日目で断念することに。企画自体をあきらめることも考えたのですが、まだまだ人生は長い。そこで加齢に抗ってみようとプライベートトレーニング専用のジムに通うことにしたのです。ジム自体が人生で初めて