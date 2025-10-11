マリナーズは１０日（日本時間１１日）に本拠地シアトルでのタイガースとのア・リーグ地区シリーズ第５戦で延長１５回の熱戦を３―２でサヨナラ勝ちして、２００１年以来、２４年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。「勝てばシリーズ突破、負ければ敗退」の試合では史上最長イニングだった。Ｔモバイル・パークが揺れた。延長１５回一死満塁で４番ポランコが痛烈なゴロを右前に運び、決着を付けた。８番手の右腕ケンリ