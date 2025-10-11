Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。妹の彼氏との関係を語った。MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が宮舘の妹2人に事前取材。藤ケ谷が「ちょっと恋愛相談に厳しすぎるっていう…」と妹の言葉を伝えると、宮舘は「ええっ！僕がですか？」と驚いた。続けて藤ケ谷は「今、気になる人がいらっしゃると、それに対して『そういうヤツと飯行くな』と。むしろ、『そいつ