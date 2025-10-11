ボーイズグループ「ワン・ダイレクション」のメンバーで歌手のハリー・スタイルズ（３１）と女優のゾーイ・クラヴィッツ（３６）の交際が、真剣交際に向かっているようだ。数カ月前から交際をしているとみられる２人は、「素晴らしい夏を過ごした」と言われており、「どんどん本気になってきている」という。 【写真】お相手のゾーイ・クラヴィッツ ある関係者はザ・サン紙にこう話す。