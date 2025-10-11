楽天の辰己涼介外野手（28）が11日、秋季練習が始まった本拠の楽天モバイルパークで、今オフのポスティングシステムでのメジャー挑戦について「交渉中って感じです。それ（メジャーへの思い）は変わらないと思うんで」と明言。シーズン中に球団側と数度にわたる話し合いを行い、認められなかったものの、継続して訴えていく考えを示した。ポスティングシステムの申請は11月1日から12月15日まで。辰己は「気長に。特に揉めてい