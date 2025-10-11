近年の日本代表でエースストライカーに君臨してきた上田綺世。法政大学から鹿島アントラーズ入りすると、Jリーグで大暴れし、2022年以降は海外でプレーしてきた。オランダの名門フェイエノールトで3年目を迎えた今シーズンは、リーグ開幕8試合で8ゴールを記録するなど絶好調だ。その上田は、10日のパラグアイ戦で日本代表を救うゴールを決めてみせた。1点を追う後半44分に投入されると、劇的同点ゴールを叩き出し、2-2の引き分けに