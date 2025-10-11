◇パ・リーグCSファーストS第1戦日本ハム―オリックス（2025年10月11日エスコンＦ）日本ハムの伊藤大海投手（28）がリーグ奪三振王の本領を発揮。序盤に5者連続三振を記録した。ファーストステージの第1戦マウンドに上がった伊藤は、2回に連打を許して2死一、二塁としたが、広岡を151キロ直球で空振り三振に仕留めた。3回に入ると先頭の宗を148キロ直球で空振り三振、太田も空振り三振、そして紅林は外角低目にずばり