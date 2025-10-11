プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は10日、「佐賀バルーナーズ」とのホーム開幕戦に臨みました。 B1の3シーズン目を迎えたヴェルカのホーム開幕戦には、約5700人が詰めかけました。 試合は第1クオーターに6点のリードを許しますが、第2クオーターは、馬場や熊谷の連続スリーポイントなど、14連続得点を奪って逆転に成功。6