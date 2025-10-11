お笑い芸人やす子（27）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。親交のある女性タレントを明かした。藤本美貴が「お友達はどういう人が仲良しなんですか？」と聞くと、やす子は「お友達は渋谷凪咲ちゃんと仲良くて、2人で金沢とか行きました」と答えた。庄司智春は「相当仲良いじゃん」と反応した。やす子は「渋谷さん家に行ったこともあるし、渋谷さんが家に来たこともあります。なんでも話