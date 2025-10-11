◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）巨人が３点を追う４回に反撃した。１死から岸田行倫捕手が右翼線安打で出塁すると、６番でスタメン起用の若林楽人外野手がＤｅＮＡの左腕・ケイの１５０キロのフォーシームを左中間スタンドへ運ぶ２ラン本塁打を放ち、１点差とした。スタメン起用の期待に応える形となった若林は「打ったのは真っすぐです。打