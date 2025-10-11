◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）巨人・山崎伊織投手が３回に追加点を奪われた。先頭の林琢真内野手に左前打、送りバントでの１死二塁から、蝦名達夫外野手に左前打を打たれ、二塁から林が生還し、２点目を奪われた。さらに１死一塁、桑原将志外野手の打席でカウント２ボールの後の一塁けん制球がボークと判定され、一塁走者が二塁へ進み１死