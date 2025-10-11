◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ第1戦 DeNA-巨人(11日、横浜スタジアム)DeNAの筒香嘉智選手が3回にタイムリーを放ち、2打席連続で打点をあげました。第1打席で先制ソロHRを放っていた筒香選手。DeNAが1点を追加した3回、2アウト1、3塁のチャンスで第2打席を迎えました。ここで巨人・山粼伊織投手が投じたインハイのストレートを捉えると、ライトへのヒットを記録。チームを勢いづけるタイムリーとなり、DeNAがリ