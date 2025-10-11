モデルの滝沢眞規子（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。季節感あふれる自宅を披露した。【写真】「モデルルームみたい」“秋香る”自宅ショットを公開した滝沢眞規子滝沢は「秋っぽい枝にしました」と紹介し、たくさんの実を付けた野ばらを披露。色づいた実が部屋の中心を彩り、穏やかな秋の空気を感じさせている。この投稿には「すてきーーー!!!!」「すてきな秋の訪れですね」「枝物を生けれるなんて、まきこさんす