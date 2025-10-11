クイーンＳ覇者のアルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田）が、ＢＣマイル・Ｇ１（１１月１日・米デルマー、芝１６００メートル）を目指すことが分かった。中内田師が１１日、明らかにした。同日同所で行われるＢＣディスタフ・Ｇ１（ダート１８００メートル）を第２希望としている。中内田師は「雰囲気は変わらずいいですね。前走後もここまで順調に来られていますし、しっかり仕上げて輸送の準備に入っていきたいです」と口にした