「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）巨人・山崎伊織投手が三回１死一塁、一塁けん制をした際にボークを取られた。筒香の一発、蝦名の適時打で２点を失い、なお１死一塁の場面。セットポジションから一塁へけん制を試みたが、塁審からボークを取られた。山崎は首をひねり、納得いかない表情。杉内チーフ投手コーチがマウンドへ向かい、ひと呼吸置いた。だが、その後２