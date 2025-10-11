私はナズナです。夫と幼稚園に通う娘との3人暮らしです。私は昔から「天然」とか「鈍感」とか言われてきましたが、自分ではよくわかりません。だけど大人になってからは、「よくわからない」では済まされないこともあるので、できるだけ相手の気持ちを汲むよう気をつけながら生活しています。とくにママ友関係ではちょっとしたことが命取り。気をつけなくてはならないと思っています……。幼稚園のお迎えに行ったあとは、仲よしの