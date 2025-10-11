＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞初日をトータル4アンダーの16位タイで終えていた原英莉花だったが、2日目は一転、3バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「76」。雨が降り続いた天候と同様、大荒れの一日になった。現時点でカットラインに2打及ばないトータルイーブンパーで2日間を終え、予選落ちが確実となった。【LIVE】渋野日向子も無念の予選落ち…ラウンド後は