＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞初日はボギーもなく、3アンダーの28位タイで終えていた渋野日向子だったが、雨が降った第2ラウンドは苦しい一日を過ごすことになった。1バーディ・4ボギーの「75」。トータルイーブンパーまで落とし、50位タイまでの選手による、あすの決勝ラウンド進出は絶望的になった。【LIVE】それでも最後はシブコスマイル2番、11番のボギーで