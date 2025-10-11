11日から始まった「全国地域安全運動」にあわせ、埼玉県警は1日署長に迎えた高校生とともに、特殊詐欺の被害防止などを呼びかけました。埼玉県警越谷署は11日、越谷市のスーパーマーケットで一日警察署長として私立叡明高校美術部の高校3年生2人を迎え、特殊詐欺の被害防止などを呼びかけるイベントを行いました。イベントでは叡明高校美術部の部員がデザインしたイラストが印刷されたチラシを一日署長らが配り、スーパーに訪れた