柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。東洋大学の特集をポッドキャストで限定配信！ 酒井監督出雲駅伝は「序盤の流れに乗れれば後半まで他校と競り合える」酒井俊幸監督に今季のチーム作りについて訊くと「スピード強化が進み、他校のレベルが上がっている中で、これまでやっていた取り組みでは通用しないので、新しい取り組みも入れながら、挑戦する気持ちでやっている」と教えてくれました。