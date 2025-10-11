永年、府中牝馬Ｓとして行われてきたが、今年からレース名が変更。過去10年の府中牝馬Ｓから波乱の主役になり得る馬を探る。 波乱の主役【４枠】 やたらと４枠が好走しているレースで、過去10年では［5・1・1・11］。18年から７年連続で３着以内と驚異的な成績を残している。 この間、①人気だったのは18年ディアドラと24年マスクトディーヴァだけで、残りの５頭は④人気以下と決して有力馬が固ま