万博協会も大阪府も元請けも「詐欺師」工事費未払い被害者が実名告発

2025年10月11日 15時5分

大阪・関西万博のパビリオンの工事費未払い問題をゲンダイが伝えた
会社社長が実名で被害実態を明かし、万博協会や大阪府についても言及
「いざ問題が起きたら知らぬふり。これも未払いと同じく詐欺です」と述べた