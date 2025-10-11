【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】梅宮辰夫の友思い…酒浸りの山城新伍に手作り弁当を欽ちゃんこと萩本欽一（84）の新番組「9階のハギモトさん！」が7日からスタートした。毎週火・水・木の午前5時26分から4分間のショート番組で、内容は欽ちゃん次第で変わっていくという。スポンサーなしで出演料もないそうだ。BS日テレの早朝番組だから予算はほとんどかけられず、局アナの杉原凜（28）とのトークが中心になるという。