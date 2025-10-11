※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話や自分勝手な行動を繰り返し、生徒や教師陣を困惑させる。実習生・川合へ辛辣な言葉を浴びせ、音楽と無関係な抜き打ちテストの失敗を経て、指導はますます厳しくなる。やがて授業中に体調を崩した生徒の友人の訴えをも冷たく突き放し、これまでの暴言の数々が明るみに出る。報告を受