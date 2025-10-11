西武は１１日、ベルーナドームで行われた１軍の秋季練習を一般公開。９時過ぎの入場開始から多くのファンが席を埋めた。打撃練習中には、選手が本塁打を打つたびに歓声が起こった。ラスト１本で確信の雄たけびとともに本塁打を放ち、大歓声と拍手を浴びた平沼翔太外野手は、「気持ちいい〜」と笑顔を見せた。１軍秋季練習はベルーナドームなどで２７日まで行われる。ベルーナドームで実施される日程のうち、１１、１２、１８