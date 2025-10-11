今年のクイーンＳを勝ったアルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）は、ブリーダーズＣマイル（１１月１日、デルマー競馬場・芝１６００メートル）出走を本線に米国に遠征する。中内田調教師は「入らなければブリーダーズＣディスタフ（ダート１８００メートル）も視野に入れます。雰囲気は変わらずいいですし、順調です。しっかり仕上げて、輸送への準備をしていきます」と話した。なお、鞍上は現段階で