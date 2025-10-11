◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハム・伊藤大海投手が先発して３回の投球を終えて２安打、５奪三振で無失点で立ち上がった。昨季のＣＳでは温存策で最終Ｓ初戦の先発を託されたが、今季は第１Ｓの“開幕投手”。本拠地ＣＳは初体験で、１０日の全体練習時には「最初はもちろん緊張するとは思うが、それを楽しんでいけるような