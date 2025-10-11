「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）４アンダー、１６位からスタートした原英莉花（２６）＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス＝だったが３バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７６とスコアを落とし、通算イーブンパーの６１位タイで今季国内ツアー初戦は予選落ちとなった。カットラインが気になる２アンダーでハーフターン。１１番からボギー、ダブルボギ