おうちでチャーシューを手作りしてみませんか？ 難しくて手が込んだイメージがありますが、今回ご紹介するのはどれも調味料1つだけ。味つけに失敗しないので、ぜひチャレンジしてみてください。 ▼塩麹で味が決まる かたまり肉に塩麴をまぶして一晩おき、オーブンで焼く簡単チャーシュー。 ▼さっぱりした塩チャーシュー 塩をまぶしたかたまり肉をゆでただけの、あっさりチャーシュー。ゆで汁も活用できるのが嬉しいとこ