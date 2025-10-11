歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。我が子の1歳の誕生日を報告した。【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、1歳迎えたわが子の近影チラリ「To my sweet baby, happy birthday1歳になったね。おめでとう」と書き出し、1枚の写真のアップ。小指に小さな指輪をはめ、まるで“1”を示すように伸ばした愛らしい手が写っている。今月25日に復帰後初となるワンマンライブを控えるきゃりーは、「今回