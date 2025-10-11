「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが先制に成功した。二回、先頭の郡司がオリックス先発の山下から右翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く田宮が犠打で１死三塁の好機を作ると、７番万波がフォークをレフトへ運び、先制適時打を放った。打球が抜けたのを確認すると、万波は拳を握り、声をあげた。ベンチの新庄監督も両拳を握り、ガッツポーズしていた。