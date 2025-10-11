八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。シークレットゲストとしてランウェイを闊歩すると、その大人っぽい雰囲気と美しい造形美に「イケメンすぎて呼吸できない」「顔面強い」などファンから歓喜の声が上がった。なお、八木がソロでランウェイを歩くのはこれが初となる。【映像】圧倒的