ドジャース戦の4回、先発山本から本塁打を放つフィリーズのシュワバー＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、フィリーズのシュワバーが8日にロサンゼルスで行われたナ・リーグの地区シリーズ第3戦でドジャースの山本由伸から放った455フィート（約139メートル）の本塁打が「場外本塁打」と認定され、ドジャースがドジャースタジアムに記念プレートを設置したとメジャー公式サイトが10日、伝えた。ナ・リーグ