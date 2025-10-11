¿©¤È±Ç²è¤Îº×Åµ¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬11Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬»°µÈºÌ²Ö¡Ê29¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿12Ç¯¸ø³«¤ÎºîÉÊ¡Ö¥°¥Ã¥â¡¼¥¨¥Ó¥¢¥ó¡ª¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤Ç¡¢ÂçÀô¤Î·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ê²ñ¤«¤é¤Î¹ç¿Þ¤¬¤¢¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¡ÖÍÎ¤Á¤ã¤ó·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤º¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿ÂçÀô¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢¤¹¤ß