（南投中央社）中華民国国慶日（国家の日）を祝う花火が10日夜、中部・南投県で打ち上げられた。最近10年間で最多規模となる4万3000発余りの花火が、40分間にわたって夜空を彩り、県政府発表で約27万6000人が観賞した。南投で国慶日を祝う花火が打ち上げられるのは今回が初めて。頼清徳（らいせいとく）総統はあいさつで、許淑華（きょしゅくか）県長が準備に尽力したとし、関係者らに感謝を伝えた。韓国瑜（かんこくゆ）立法院長