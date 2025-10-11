１０日夜、山形市双月町の路上でクマの目撃情報があり、山形市で注意を呼びかけています。 山形市環境課によりますと、10日午後8時３５分ごろ、山形市双月町の東北中央病院前バス停から南側約240メートルの路上で、クマ１頭が目撃されました。市では周辺の巡回パトロールや広報車による注意喚起を行ったほか、周辺住民へチラシを配り注意を呼びかけています。