カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件に関与したとして、愛知県警が指示役の中国人夫婦を組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で逮捕した。特殊詐欺やＳＮＳ型投資詐欺は東南アジアの拠点から実行されるものが目立つが、指示役の摘発は極めて異例だ。警察当局は海外で活動する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が現地と日本を往来しているとみて実態解明を進める。（木村雄二、中部支社小林岳人）摘発逃れ埼