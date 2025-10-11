２０２８年度に建て替え予定の神戸市役所本庁舎２号館（神戸市中央区）に、米ホテル大手ヒルトングループの最上級ブランド「コンラッド」が進出する方向で最終調整していることが、関係者への取材でわかった。神戸市には高級ホテルが少なく、市や地元経済界は、訪日外国人客ら富裕層を呼び込む起爆剤にしたい考えだ。（喜多河孝康）地上２８階、高さ約１４０メートルの複合ビル（延べ床面積約７万７０００平方メートル）を建設