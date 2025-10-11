ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 交差点で車に衝突か、酒気帯び運転の疑いで市役所職員の57歳女を逮捕… 飲酒運転 公務員 茨城県 時事ニュース 交差点で車に衝突か、酒気帯び運転の疑いで市役所職員の57歳女を逮捕 茨城 2025年10月11日 15時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日未明の事故で、茨城・取手市役所職員の57歳女が逮捕された 酒気帯びの状態で車を運転し、交差点で軽自動車に衝突したという 軽乗用車を運転していた52歳男性は胸を打つなどの軽傷を負ったそう 記事を読む おすすめ記事 【衝撃スクープ】米倉涼子（50）麻薬取締法違反容疑でマトリが本格捜査へ！ 2025年10月11日 8時0分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「なんでこれにしたの？」秋篠宮家・佳子さまの“クッキリ服”にネット上で“心配する声”が強まる【国スポで滋賀県ご訪問】 2025年10月11日 16時15分 「認知症の未病の段階」発覚の磯野貴理子 前兆が「ある」告白のタモリに続く“老いのカミングアウト”に視聴者動揺 2025年10月10日 18時50分 神田愛花、フジ生放送で3度逮捕の“前科者”の名前を回答して視聴者絶句「スタジオに来るわけない」 2025年10月11日 11時0分