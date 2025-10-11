タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムに、秋深まる山道を駆け下りる動画を投稿しています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】「くねくね道を駆け下りましたっ！」軽やかにトレイルランで笑顔フォロワー感心「軽々走ってて流石」遠くに山の頂が見える山道に佇む井上さんは、伴走者で今回のカメラを担う田中嵐洋さんの「せーの」という声に合わせて振り向いて、手招き。投稿でテキストしている「ごきげんな音楽」に合わ