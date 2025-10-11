11日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル クライマックスシリーズセ ファーストステージ DeNA−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人の3回の失点について言及した。巨人の先発・山粼伊織は0−1の3回先頭の林琢真にレフト前に運ばれ、続くケイに送りバントを決められる。蝦名達夫にレフト前に運ばれると、浅い打球だったがホームを狙った二塁走者・林を刺そうと丸佳浩がホームを送球するも、サ