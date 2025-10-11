肌寒くなると恋しくなるのがニット。チクチク感が苦手で……と敬遠している人にこそ試してほしい「カーディガン」を【しまむら】で発見。しまむらアイテムを使ったプチプラコーデが得意な@__koko.oさんも「肌触りも良く ずっと着ていたくなるような着心地」と太鼓判を押すアイテムです。カジュアルさと上品さのバランスが絶妙で、まるで重ね着をしているように見えるデザインも高ポイント。今回はそんなしまむらニット