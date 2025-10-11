『九州豚骨おでんと卓上もつ煮込み おすすめ屋』を2025年10月3日に名古屋・栄にオープンします。SNSで話題の食べ飲み放題をパワーアップさせ、豪華海鮮や九州豚骨おでん、卓上もつ煮込みなど全100品が3,300円(税込)で楽しめます。 九州豚骨おでんと卓上もつ煮込み おすすめ屋 名古屋栄店 オープン日：2025年10月3日(金)所在地：愛知県名古屋市中区栄3-2-30 第一秀和ビル2Fアクセス：栄駅 徒歩6分／伏見駅 徒歩7分