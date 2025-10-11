お笑いコンビ「ニッチェ」江上敬子が、美女風に激変した姿を見せた。１１日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に出演。「週末トラベル」のコーナーでは「ビューティーツアーｉｎソウル」と題した韓国ロケの様子を放送した。冒頭、相方の近藤くみこ、リポーターのメーガン花子とともに登場。メーガン花子が「美容大国の韓国で美容と健康を手に入れましょうということで」と言うと、近藤は「ごめんなさい、もう手